Маунтин-Вью, США, , 14:21 — REGNUM Релизный трейлер игрового облачного сервиса Google Stadia, который был запущен вчера, 19 ноября 2019 года, показался геймерам странным. Об этом 20 ноября сообщил журнал PC Gamer.

Издание отмечает, что в ролике Stadia характеризуется как «новейшая, совершенно нелогичная, умопомрачительная, абсурдная игровая платформа на Земле», которая, в отличие от ПК и консолей, не занимает место, не шумит и не пахнет.

При этом его создатели совершенно ничего не рассказали зрителям о том, на какую аудиторию в действительности ориентируется игровая служба и почему геймерам стоит выбрать именно его.

Google Stadia — это облачный игровой сервис, при помощи которого геймеры могут запускать игры удалённо на более мощных устройствах. При этом не потребуется скачивать их или устанавливать на компьютер. Ранее ИА REGNUM сообщило, что редактор известного портала KotakuДжейсон Шраейер заявил: будущая PlayStation 5 получит функции, аналогичные Stadia.

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