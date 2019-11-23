Москва, , 13:10 — REGNUM График начала продаж и стоимость смартфонов Mi Note 10 и Redmi Note 8T в России опубликованы на официальном сайте Xiaomi.

Продажи смартфонов Mi Note 10 в России начнутся 16 декабря. Стоимость этой модели в комплектации с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища начинается от 39 990 рублей. Смартфоны Mi Note 10 оснащены аккумуляторами 5260 мА·ч и 30-ваттным зарядным устройством. В экран смартфона встроен быстрый сканер отпечатка пальцев, также эта модель поддерживает технологию NFC. Главной особенностью является камера с разрешением 108 Мп.

Модель Redmi Note 8T поступит в продажу 28 ноября, стоимость этой модели начинается от 13 990 рублей. Смартфон Redmi Note 8T оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 665, камерой 48 Мп, а также модулем NFC.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре представитель Xiaomi в России и странах СНГ Ю Ман заявил, что в компании не ожидают каких-либо неудобств в связи с новым законом об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, продаваемые в России.

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