Москва, , 18:24 — REGNUM Представители китайской корпорации Xiaomi отреагировали на новый российский закон, который предписывает обязательную установку российского софта на любых смартфонах, продаваемых в России. Соответствующее заявление сделал сегодня представитель Xiaomi в России и странах СНГ Ю Ман.

По его словам, у корпорации Xiaomi с этим не будет никаких проблем, так как это привычная практика во многих странах мира, где работает компания.

«Никаких сложностей или неудобств мы не ожидаем», — сказал Ю Ман.

Напомним, что согласно новому законодательству, с 1 июля 2020 года в России нельзя будет продавать смартфоны, компьютеры, планшеты и смарт-ТВ без российских программ. Точный перечень гаджетов, которые нельзя продавать без российского софта, определит правительство.