Гуанчжоу, Китай, , 11:57 — REGNUM Завершение строительства и ввод в эксплуатацию национальной орбитальной станции Китая запланированы на 2022 год, заявил главный разработчик пилотируемой космической программы Китая Чжоу Цзяньпин на мероприятии в Университете Сунь Ятсена. Об этом сообщает ChinaDaily.

Чжоу Цзяньпин рассказал, что первоначальная масса орбитальной станции составит около 100 тонн. В первые годы эксплуатации экипаж китайской космической станции будет состоять из трёх человек. Впоследствии вместимость станции может быть увеличена путём стыковки дополнительных модулей.

«Строительство космической станции позволит Китаю стать страной, самостоятельно осваивающей технологии для длительного пилотируемого полёта в околоземном космическом пространстве и способной проводить долгосрочные научные эксперименты в ближнем космосе», — объяснил Цзяньпин.

Напомним, в Китайском национальном космическом управлении планируют запустить первый модуль орбитальной станции в 2020 году. Для запуска этого модуля и последующих компонентов орбитальной станции будет использоваться разрабатываемая ракета-носитель тяжёлого класса «Чанчжэн-5».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре Китайский научно-исследовательский центр по подготовке космонавтов запустил 90-дневный эксперимент по моделированию условий невесомости. Этот медико-биологический эксперимент проводится в рамках подготовки к запуску орбитальной станции.

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