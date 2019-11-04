Пекин, , 14:07 — REGNUM Китайский научно-исследовательский центр по подготовке космонавтов начал 90-дневный эксперимент по изучению влияния условий невесомости на человеческий организм. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

В эксперименте, получившем название «Звезда Земли-2», принимают участие 36 добровольцев. Для моделирования условий невесомости участники эксперимента проведут 90 дней лёжа на спине под определённым углом. При таком положении тела снижается активность кровообращения и стимулирования костей и мышц ног, что происходит и в условиях микрогравитации.

«В ходе эксперимента мы можем изучать сердечно-сосудистую дисфункцию, потерю костной массы, атрофию мышц, эндокринное расстройство и другие проблемы со здоровьем в условиях невесомости в космос», — объяснила одна из руководителей эксперимента Ли Инхуэй.

Данный эксперимент является этапом подготовки к запуску китайской орбитальной станции. Напомним, Китайское национальное космическое управление планирует начать строительство орбитальной станции в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Китае начали составлять научную программу для разрабатываемой орбитальной станции.

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