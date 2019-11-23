Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Специалисты американской компании Boeing завершили сборку ракеты-носителя «Атлас-5» с пилотируемым кораблём Starliner CST-100. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Общая сборка ракеты космического назначения была проведена в Космическом центре им. Кеннеди американского аэрокосмического агентства NASA. Запуск корабля Starliner CST-100 запланирован на 17 декабря.

«Наша команда успешно завершила транспортировку и сборку двух невероятных аппаратов. Безопасность и успех миссии сводятся к контролю каждого шага на этом пути», — отметил вице-президент Boeing Starliner Джон Малхолланд.

Первый испытательный запуск корабля Starliner CST-100 к Международной космической станции пройдёт в автоматическом режиме. Если этот запуск пройдёт успешно, то испытательный полёт с экипажем состоится в первой половине 2020 года.

Напомним, Boeing является одной из двух компаний, разрабатывающих пилотируемый космический корабль в рамках контракта NASA. Вторым подрядчиком NASA является компания SpaceX. Корабль этой компании Crew Dragon совершил испытательный полёт к МКС в беспилотном режиме весной 2019 года, однако пилотируемый запуск был отложен по техническим причинам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре управление генерального инспектора NASA представило отчёт, в котором предлагается сократить состав экипажа американского сегмента МКС до одного астронавта. Это решение рассматривается как временное, состав экипажа будет восстановлен до трёх человек после введения в эксплуатацию кораблей от Boeing и SpaceX.

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