Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Состав экипажа американского сегмента Международной космической станции может быть сокращён с трёх до одного астронавта весной 2020 года. Об этом сообщает Space.com со ссылкой на отчёт управления генерального инспектора NASA.

Опубликованный отчёт ранее был направлен руководству американского аэрокосмического агентства NASA, которое согласилось с рекомендациями. В отчёте управления генерального инспектора NASA говорится, что американское аэрокосмическое агентство будет вынуждено сократить количество членов экипажа МКС из-за отказа от использования российских пилотируемых кораблей «Союз».

"NASA, вероятно, столкнется с сокращением числа членов экипажа на американском сегменте МКС с трёх до одного, начиная с весны 2020 года. Это вызвано задержками в реализации программы коммерческой доставки», — прокомментировал директор управления космических операций NASA Ридж Боуман.

Сокращение экипажа, в случае принятия этого решения, будет временной мерой — количество членов экипажа будет вновь увеличено до трёх астронавтов после введения в эксплуатацию разрабатываемых в США космических кораблей.

Напомним, компании SpaceX и Boeing начали разработку пилотируемых космических кораблей по контракту NASA в 2014 году. Первоначально планировалось, что корабли будут разработаны в 2017 году, однако эти сроки не были соблюдены из-за ряда технических проблем.

Сейчас в NASA планируют начать использовать американские пилотируемые корабли летом 2020 года. Перед этим SpaceX и Boeing должны будут провести несколько испытаний. Кораблю Starliner от Boeing предстоят два испытательных полёта к МКС, первый из которых пройдёт в автоматическом режиме, а второй — с экипажем на борту. Корабль SpaceX Crew Dragon уже совершил беспилотный испытательный полёт к МКС, в настоящее время в компании готовятся к тестовому пилотируемому полёту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября вице-президент США Майкл Пенс заявил, что NASA перестанет покупать места на российских кораблях «Союз» для доставки астронавтов на МКС в первой половине 2020 года.

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