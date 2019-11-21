Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Группа сенаторов в США обратилась с письмом к главе Белого дома Дональду Трампу, в котором призвала приостановить выдачу американским компаниям лицензий на сотрудничество с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei, передаёт 21 ноября The Washington Post.

HUAWAI Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщается, в письме законодатели выразили мнение, что выдача лицензий должна быть прекращена до тех пор, пока Конгрессу не будет предоставлен доклад с изложением конкретных критериев, по которым может быть определено наличие угрозы для национальной безопасности при выдаче той или иной лицензии.

Напомним, накануне США приняли решение отсрочить ещё на 90 дней введение ограничительных мер в отношении Huawei. Таким образом, на трёхмесячный срок было продлено действие временной лицензии, позволяющей американским компаниям поставлять Huawei продукцию, не затрагивающую национальную безопасность Соединённых Штатов.

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