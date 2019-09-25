Шанхай, Китай, , 16:40 — REGNUM Церемонию спуска на воду первого китайского универсального десантного корабля (УДК) типа 075 провели сегодня в Шанхае китайские моряки и судостроители, 25 сентября сообщает «Жэньминь жибао».

Первый УДК собственной разработки и производства спустили на воду в Китае. Корабль обладает серьёзными возможностями для осуществления морских десантных операций и выполнения различных иных задач. В ближайших планах — проведение мероприятий по отладке аппаратуры, постановке на якорь, затем будут начаты ходовые испытания корабля.

Параметры УДК, находящиеся в общем доступе, таковы: длина корабля составляет 250 метров, ширина — 30 метров, водоизмещение достигает порядка 40 тыс. тонн. Он вполне сопоставим с американскими УДК типа Wasp водоизмещением 40 500 тонн. Корабль типа 075 считается одним из крупнейших существующих универсальных десантных кораблей.

Неназванный «Жэньминь жибао» военный эксперт в своём интервью газете «Хуаньцю шибао» высказал мнение, что УДК типа 075 благодаря своей уникальной компоновке, мощной маневренной боеспособности может стать серьёзным фактором в современной войне на море. Особенно при высадке на острова и ведении боевых действий на островных территориях.

При этом эксперт отметил, что из-за сложного дизайна, комплексных технических требований и высокой стоимости УДК стал надводным кораблем, который уступает только авианосцам по сложности строительства.

Сейчас считаные страны в мире имеют возможность и желание строить и содержать универсальные десантные корабли. В их числе США, Франция, Великобритания, Испания, Япония и Республика Корея. Однако кораблями такого класса, как китайский 075, обладают лишь Китай и Соединённые Штаты.

Китайские эксперты считают, что стратегическими потребностями ВМФ Китайской Народной Республики остаётся усиление мощи корабельного состава, и острая потребность в создании УДК налицо. Десантный корабль типа 075 улучшает структуру военно-морских сил КНР и способствует революционному обновлению боевых способностей морской пехоты страны на островах.