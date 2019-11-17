Джакарта, , 10:41 — REGNUM Китайская компания Huawei будет допущена к аукциону на дополнительные радиоволны для операторов связи на общих условиях, заявил министр связи Индонезии Джонни Плейт. Об этом сообщает Bloomberg.

Правительство Индонезии готовится к проведению конкурса, на котором операторы получат дополнительные частоты для предоставления услуг мобильной связи пятого поколения (5G). Министр рассказал, что при проведении конкурса правительство будет руководствоваться только национальными интересами.

«В интересах индонезийцев мы открыты для всех и готовы предоставить равные условия для игры. У США должны быть причины не любить Huawei. У Индонезии нет проблем ни с США, ни с Китаем. Мы открыты для всех, как на двусторонней, так и на многосторонней основе», — подчеркнул Плате.

Напомним, компании Huawei запрещено участвовать в телекоммуникационных проектах в Соединённых Штатах. В правительстве США считают, что оборудование и технологии Huawei могут использоваться спецслужбами КНР в разведывательных целях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре федеральный директор по информационным технологиям США Майкл Крацио призвал страны Евросоюза отказаться от сотрудничества с Huawei при развёртывании инфраструктуры связи 5G.

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