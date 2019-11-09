Лиссабон, , 15:25 — REGNUM Федеральный директор по информационным технологиям США Майкл Крациос призвал страны Евросоюза отказаться от сотрудничества с китайскими компаниями при развёртывании инфраструктуры мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает Reuters.

Крациос обратился к представителям стран Евросоюза на технической конференции в Лиссабоне. Он призвал ЕС «встать на одну сторону» с Соединёнными Штатами, которые запретили китайским компаниями участвовать в строительстве инфраструктуры 5G и поставлять соответствующее телекоммуникационное оборудование. Американский чиновник добавил, что китайским фирмам нельзя доверять из-за того, что они могут сотрудничать с разведывательными службами Китая.

Отметим, представители США последовательно призывают своих союзников отказаться от сотрудничества с китайскими компаниями в сфере телекоммуникаций, однако страны Евросоюза не разделяют этих опасений. В октябре представители крупнейшей телекоммуникационной компании Китая — Huawei — рассказали, что из 65 контрактов в сфере 5G половина заключена с клиентами из ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре британские СМИ узнали, что правительство Великобритании не намерено вводить жёсткий запрет на участие китайской компании Huawei в проектах в сфере 5G.