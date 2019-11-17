Москва, , 09:50 — REGNUM Дата запуска грузового космического корабля «Прогресс МС-13» к Международной космической станции была перенесена с 6 на 1 декабря. Об этом свидетельствует расписание предстоящих запусков на официальном сайте Роскосмоса.

Грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится к МКС с космодрома «Байконур». Для этого запуска будет использоваться ракета-носитель «Союз-2.1а».

Напомним, корабли серии «Прогресс МС» используются для доставки грузов на МКС с 2015 года. Сейчас в составе орбитальной станции остаётся корабль «Прогресс МС-12». В ноябре двигатели этого корабля были использованы для коррекции орбиты МКС с целью формирования баллистических условия для стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-13» со станцией. Позже грузовой корабль будет использован для утилизации отходов, после расстыковки с МКС остатки корабля, не сгоревшие в плотных слоях атмосферы, упадут в специальную зону Тихого океана, закрытую для судов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля 2019 года корабль «Прогресс МС-12» был запущен к МКС с космодрома «Байконур». Грузовой корабль прибыл к орбитальной станции по сверхкороткой двухвитковой траектории — с момента запуска до стыковки корабля с модулем «Пирс» прошло всего 3 часа 19 минут.

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