Москва, , 07:28 — REGNUM Экипаж Международной космической станции (МКС) провёл коррекцию орбиты с целью формирования баллистических условий для посадки корабля «Союз МС-13». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Для коррекции орбиты использовался грузовой корабль «Прогресс МС-12», состыкованный со станцией. Двигатели корабля были запущены на 406 секунд, в результате чего минимальная высота станции над Землёй была увеличена до 416,2 км, а максимальная — до 430,3 км.

Напомним, корабль «Союз МС-13» будет расстыкован с МКС в январе 2020 года. На борту этого корабля на Землю вернутся космонавт Александр Скворцов и астронавты Лука Пармитано и Кристина Кук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 ноября к МКС прибыл грузовой корабль Cygnus, доставивший на станцию 3 700 кг полезной нагрузки.

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