Москва, , 10:12 — REGNUM Самарский ракетно-космический центр «Прогресс» модернизирует ракеты-носители «Союз-2», после чего ракеты этого класса можно будет запускать как с космодрома «Восточный», так и с космодрома «Байконур». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в РКЦ «Прогресс».

По данным издания, на самарском ракетно-космическом предприятии начали работы по унификации ракет-носителей семейства «Союз-2». Ранее конструкция этих ракет отличалась при сборке для «Восточного» или «Байконура».

Унифицированные ракеты-носители «Союз-2» смогут использоваться на любом из этих космодромов. Отмечается, что соответствующая модернизация потребуется и наземному оборудованию на стартовых площадках.

Напомним, трёхступенчатые ракеты-носители семейства «Союз-2» относятся к РН среднего класса. Различные модификации этих ракет позволяют выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку от 2,8 тонн до 9,2 тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на космодроме «Восточный» запланировано пять запусков с использованием ракет-носителей «Союз-2».