Благовещенск, , 11:22 — REGNUM Две ракеты «Союз» уже доставлены на космодром «Восточный» в Амурской области, до конца 2019 года будут доставлены ещё три, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Два носителя «Союз-2» уже доставлены в монтажно-испытательный корпус космодрома «Восточный», ещё три такие же ракеты будут доставлены на космодром до 2020 года. Этими ракетами «закрывается» план пусков в 2020 году. Пуски планируется осуществить в апреле, мае, июне, июле и ноябре.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России заявило о готовности заняться достройкой космодрома «Восточный». Для этого будет создана военно-строительная публично-правовая компания. Ранее строительство космодрома сопровождалось громкими уголовными делами, связанными с крупными хищениями денежных средств.