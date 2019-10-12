Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Поставки персональных компьютеров в третьем квартале 2019 года выросли на 1,1%, согласно отчёту исследовательской компании Gartner.

По оценкам экспертов компании, специализирующейся на рынке информационных технологий, в третьем квартале 2019 года было поставлено 68 млн компьютеров, что на 1 млн больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Умеренный рост на рынке ПК объясняется циклами обновления Windows 10, а также снижением цен на компоненты, включая оперативную память DRAM и твердотельные накопители SSD. Также на глобальный рынок ПК повлиял рост поставок в Японии, достигший 55% в связи с ожидаемым изменением налогов с продаж.

Лидером рынка осталась китайская компания Lenovo, на долю которой пришлось 24,7% поставок. Второе и третье места заняли американские компании HP (22,4% поставок) и Dell (16,6%). Поставки компаний из тройки-лидеров выросли от 4,6% до 5,8%, за счёт сокращения долей компаний Apple (-3,7%) и ASUS (-4,4%), а также более мелких производителей, не вошедших в первую пятёрку.

Отметим, в отчёте Gartner учитываются поставки настольных персональных компьютеров, ноутбуков и ультрабуков премиум-класса (например, Microsoft Surface). При этом не учитываются поставки планшетных компьютеров (например, iPad) и нетбуков (например, Chromebook).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре аналитики Garnter представили прогноз, согласно которому в 2019 года совокупные поставки персональных компьютеров, планшетов и смартфонов сократятся на 3,7%.

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