Токио, , 09:47 — REGNUM Автоматическая межпланетная станция японского аэрокосмического агентства JAXA «Хаябуса-2» покинула орбиту вокруг астероида Рюгу и взяла курс на Землю. Об этом сообщает пресс-служба JAXA.

Последними операциями «Хаябуса-2» станет видеосъёмка Рюгу, которая будет продолжена до 19 ноября, пока космический аппарат не удалится от астероида на достаточное расстояние. Последнее путешествие межпланетной станции продлится чуть меньше года. Согласно плану миссии, «Хаябуса-2» вернётся на Землю в декабре 2020 года.

Напомним, зонд «Хаябуса-2» был запущен в декабре 2014 года. Космический аппарат прибыл к астероиду Рюгу из группы Аполлона в июне 2018 года. В рамках миссии «Хаябуса-2» с автоматической межпланетной станции на поверхность астероида впервые были высажены исследовательские роверы.

Сама станция также совершила две мягкие посадки на поверхность астероида для забора грунта. Перед второй посадкой с «Хаябуса-2» был сброшен ударный заряд. Это позволило учёным собрать грунт из более глубоких слоёв астероида, а также изучить влияние механического воздействия на орбиту космического тела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года профессор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский рассказал, что специалисты университета смогут помочь в изучении проб грунта с астероида Рюгу. Профессор отметил, что сотрудники УрФУ обладают уникальным опытом в этой сфере, полученным в ходе исследований лунного грунта в 1970-х годах.