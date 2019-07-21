Екатеринбург, , 14:12 — REGNUM

Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) обладают опытом исследований веществ внеземного происхождения, который может помочь при исследовании образцов грунта, собранных японским зондом «Хаябуса-2» с астероида Рюгу. Об этом рассказал ТАСС профессор УрФУ Виктор Гроховский.

Учёный сообщил, что университет участвовал в исследованиях лунного грунта в 1970-х годах. В ходе этих исследований был получен уникальный опыт, особенно в части изучения металлической составляющей образцов. Профессор Гроховский добавил, что УрФУ готов присоединиться к изучению образцов грунта с астероида Рюгу, которые будут доставлены на Землю в 2020 году.

Напомним, японская автоматическая станция «Хаябуса-2» была запущена в декабре 2014 года. В июне 2018 года станция сблизилась с астероидом Рюгу, а в феврале 2019 года впервые опустилась на поверхность астероида для забора пробы грунта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля зонд «Хаябуса-2» успешно провёл второй забор пробы грунта с астероида Рюгу. Особенностью этой операции стало то, что грунт забирался из искусственного кратера, который был создан на астероиде после сброса ударного цельнометаллического заряда.

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