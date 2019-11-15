Токио, , 12:27 — REGNUM Mazda разместила в сети видео с историей развития роторных силовых установок компании. Ролик под названием «Rotary's 50th anniversary» опубликован на YouTube-канале Mazda Official Web.

Таким образом, японский автопроизводитель намекнул, что данный тип двигателя еще не забыт. Хотя в ролике не говорится о том, что японский автопроизводитель готовится создать новый роторный двигатель, однако там подчеркивается, что «история Mazda и Rotary еще не закончена».

Подозрения в желании Mazda «воскресить» производство роторных моторов усиливает заявление гендиректор Mazda Акира Марумото, которое он сделал в июне этого года. Тогда он заявил, что автокомпания намерена создать роторный спорткар. При этом Марумото добавил, что на данный момент это не является приоритетным направлением компании.

Напомним, специально для России автокомпания Mazda изготовила спецверсию «Zima Edition» для модели CX-5. В специальной серии авто добавлены комплекты зимних шин, интеллектуальная система динамического контроля, автоматический запуск мотора и система дистанционного открывания багажного отделения.

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