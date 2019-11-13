Токио, , 15:26 — REGNUM Японская компания Mazda представила обновлённую версию седана Mazda 2 для Мексики. Об этом сообщается на сайте AutoFile.

Mazda 2 AutoFile

Новинка, предназначенная для мексиканского рынка, получила внешность в стиле старших «братьев» и стала немного мощнее.

«Повышенный спрос на внедорожники привел к сокращению легкого сегмента. Но чтобы гарантировать, что Mazda 2 остается актуальной для покупателей, дизайнеры и инженеры компании разработали для этой модели функции и технологии последнего поколения», — заявил управляющий директор компании Дэвид Ходж.

Передняя часть обновлённого седана выделяется решёткой радиатора с трехмерным рисунком. У задних фонарей незначительно изменилась форма. На крыше мексиканской версии прикреплен спойлер. Кроме того, модель снабжена дисками с новым дизайном размером 15 или 16 дюймов.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, за первые девять месяцев текущего года российские автолюбители приобрели 21 816 новых автомобилей марки Mazda, что на 3% меньше результата прошлого года.

Читайте также: Комплектации кроссовера Mazda CX-5 в РФ получили «зимние» обновления