Лондон, , 14:38 — REGNUM Уникальный экземпляр Lamborghini Concept S выставил на продажу аукционный дом RM Sotheby's. Об этом сообщается на сайте организации.

Concept S была изготовлен в 2006 году в одном экземпляре. Пробег у авто небольшой — менее 200 км.

Создан спидстер на базе массового суперкара Gallardo, который впервые был представлен в 2005 году на автомобильном салоне в Женеве. Выставленное на продажу авто оснащено 520-сильным «атмосферником» рабочим объёмом 5 л. Он агрегатируется с 6-скоростным «роботом» с одним сцеплением.

Автомобиль отличается отсутствием крыши и полноценных стёкл. Стекло лишь немного приподнимается от капота и боковых дверей, а между водительским местом и пассажирским имеется большая перегородка.

Стоит отметить, что несмотря на отсутствие защиты водителя и пассажиров от ветра, машина имеет разрешение для езды на дорогах общего пользования.

Начальная цена Lamborghini Concept S пока не сообщается, однако если учесть, что в 2017 году модель была продана за 1,32 млн долларов, то на этот раз его вряд ли продадут за меньшую стоимость.

Напомним, в июне 2019 года аукционный дом Sotheby's был продан за $3,7 млрд. По словам исполнительного директора аукционного дома Теда Смита, продажа должна положительно повлиять на развитие Sotheby's. Сразу после продажи акции аукционного дома выросли в цене до $56,13.

Читайте также: Лимузин султана Брунея продадут на аукционе