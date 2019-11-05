Москва, , 14:05 — REGNUM Японская компания Mazda запустила в России продажи автомобилей CX-5 специальной серии «Zima Edition». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Спецсерия Mazda CX-5 создана только для нашей страны. В популярные комплектации японского кроссовера Supreme и Executive будут добавлены комплекты зимних шин. Кроме того, «зимние» модификации авто будут снабжены интеллектуальной системой динамического контроля, автоматическим запуском и системой дистанционного открывания багажника.

Сообщается, что в автомобиле есть современный охранно-телематический комплекс, который управляется через приложение для телефона. Благодаря ему можно следить за состоянием машины или дистанционно запускать мотор.

Стоит отметить, что новые обновления никак не повлияют на стоимости кроссовера.

Напомним, в первый месяц осени 2019 года на автомобильном рынке России был реализован 2471 автомобиль компании Mazda. Это на 8% меньше результата прошлого года. Больше всего за отчётный период автокомпания реализовала кроссоверов Mazda CX-5 — 1970 единиц. Это на 5,2% больше, чем в прошлом году.

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