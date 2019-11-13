Берлин, , 10:29 — REGNUM Китайский автопроизводитель Aiways сертифицировал для Европы свой первый электрический внедорожник U5, заявил соучредитель компании Фу Цян. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

Это те самые внедорожники, которые преодолели расстояние в 14 тыс. км от китайского города Сианя до Франкфурта.

Ожидается, что стоимость внедорожника будет не более 25 тыс. евро (около 1,8 млн рублей). Таким образом, китайский электромобиль станет одним из самых дешёвых вариантов в данном сегменте рынка.

Несмотря на то, что U5 адаптирован к европейским вкусам и нормативным требованиям, Aiways будет трудно завоевать покупателей на данном авторынке. Тем не менее у компании большие амбиции. По мнению представителей компании, электрокар составит конкуренцию бестселлеру электросегмента — Tesla Model 3.

«Я верю, что мы будем первыми», — сказал Фу Цян.

Ранее гендиректор компании Tesla Илон Маск объявил о строительстве в Германии автопредприятия Gigafactory 4 по производству электрокаров. Этот завод станет вторым полностью функционирующим предприятием Tesla за пределами США.

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