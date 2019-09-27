Париж, , 10:31 — REGNUM Французский автопроизводитель Renault приступил к продажам бюджетного электромобиля Renault City K-ZE в Китае. Об этом сообщается на сайте NJCAR.RU.

Новый электрический кросс-хэтчбек в базовой версии в Китае продаётся за 62,3 тыс. юаней (около 562 тыс. рублей).

Renault City K-ZE по внешнему виду напоминает модель Kwid, которая реализуется в Индии.

В качестве агрегата у французского электрокара установлен электромотор мощностью 45 л. с. Его пиковый крутящий момент равен 125 Нм. Такой мотор может разогнать авто до 105 км/ч. По мнению автопроизводителя, электродвигатель вполне подходит для среднего китайского горожанина.

Аккумуляторной батареи при полной зарядке хватит на 250−270 км. На зарядку батарей тратится около четырёх часов.

Клиренс у электрокара стал меньше по сравнению с базовой моделью, зато объём багажного отсека остался прежним — почти 300 литров.

Напомним, ранее стало известно, что компания Renault готовит для Европы электрокроссовер стоимостью около 10 тыс. евро (около 713 тыс. рублей). Ожидается, что модель будет построена на новой платформе. На европейском авторынке авто появится в течение ближайших пяти лет.

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