Лондон, , 09:48 — REGNUM Британская автокомпания Land Rover планирует представить новый электрический Range Rover Crossover. Об этом сообщает портал Auto Express.

Серийное производство нового кроссовера планируется на 2021 год. В автомобильной линейке будут как модели с полностью электрическим мотором, так и модификации с подключаемыми и мягкими гибридными агрегатами.

Сообщается, что новинка будет построена на платформе MLA. Подробной информации об авто пока нет, но известно, что оно будет изготавливаться на предприятии JLR в британском городке Касл Бромвич. Новая модель может стать самым низким и самым стильным внедорожником компании.

«Позвольте мне выразиться так: если такие фирмы, как Bentley и Rolls-Royce, могут делать внедорожники, то почему Land Rover или Range Rover не могут делать роскошные автомобили?» — сказал шеф-дизайнер Land Rover Джерри Макговерн.

Напомним, в конце октября в России стартовали продажи рестайлинговой модели Discovery Sport 2020 модельного года. Максимальная мощность нового авто составляет 249 л. с. С 0 до 100 км/ч машина разгоняется за 7,6 с.

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