Пекин, , 10:22 — REGNUM Китайская компания Zotye представила обновленный вседорожник Zotye T700. Об этом сообщает портал «Новые автомобили».

Zotye T700 Njcar.ru

Обновленное авто изменилось незначительно. Главные изменения коснулись набора опций. Так, в топовых комплектациях автомобиль получил 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийный системы и систему помощи при движении задним ходом. Кроме того, в этой версии новинку оснастили выдвигающимися дверными ручками. Точно такие же установлены у Land Rover — британского «собрата» этой модели.

В моторной гамме автомобиля идет турбированный двигатель на 2 л мощностью 190 л. с., который агрегатируется с восьмиступенчатой АКПП. Привод у вседорожника передний.

Напомним, в конце августа 2019 года стало известно, что в России вместо китайских новых моделей Zotye T600 и Т700 может появиться более современная модель компании из Китая.

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