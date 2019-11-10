Пекин, , 15:44 — REGNUM Компания-разработчик бенчмарка AnTuTu представила ноябрьский рейтинг лучших смартфонов китайского производства. Рейтинг опубликован на сайте компании.

Производительность смартфонов оценивалась с помощью бенчмарка (программа для теста производительности электронных устройств) AnTuTu, устройства были разделены на четыре ценовых категории. Стоимость устройства считалась по средней в китайских интернет-магазинах.

Лучшими моделями смартфонов в ценовой категории до 1499 юаней ($214) были признаны Meizu 16th, Meizu X8 и Honor 9X. Лидерами ценовой категории 1499−1999 юаней ($214−286) стали Lenovo Z6 Pro, Vivo iQOO и Honor V20.

Среди устройств стоимостью от 2000 до 2999 юаней ($286−429) лучшими по соотношению цены и качества оказались Redmi K20 Pro, Meizu 16s и Nubia Red Devil 3. Среди самых дорогих устройств (от 3000 юаней или $429) лучшие результаты в тесте производительности показали OnePlus 7T, ASUS ROG Phone 2 и Vivo iQOO Pro.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре Роскачество представило рейтинг лучших смартфонов, доступных на российском рынке.

Читайте ранее в этом сюжете: Роскачество опубликовало новый рейтинг смартфонов