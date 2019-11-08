Москва, , 09:47 — REGNUM Роскачество исследовало 24 новых смартфона, присутствующих на российском рынке. Результаты исследования опубликованы 7 ноября на сайте организации.

Отмечается, что новые смартфоны от Apple продемонстрировали лучшие показатели основной камеры и получили высокие баллы за разрешение фронтальной камеры. Так, самые высокие баллы — 4,327 — набрал iPhone 11 Pro Max.

Также специалисты Роскачества протестировали смартфон со сгибающимся экраном Samsung Galaxy Fold. Робот складывал и раскладывал устройство 37 тыс. раз, проблем с этим обнаружено не было.

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В рейтинг попала новая модель от китайской компании Xiaomi — Mi 9T Pro. Смартфон получил высокие баллы за производительность, но качество фотографий основной камеры осталось средним.

Как сообщало ИА REGNUM, прошлый рейтинг смартфонов Роскачество опубликовало в середине сентября 2019 года. Первые три позиции тогда заняли смартфоны Samsung Galaxy S10+, Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10. В топ-10 также вошли: OnePlus 7 Pro и OnePlus 7, Samsung Galaxy A80, Galaxy A40, Galaxy A20E, Galaxy A10 и Goolge Pixel 3A XL.

Отметим, глобальные поставки смартфонов в третьем квартале 2019 года выросли в годовом исчислении на 1%, прекратив снижаться впервые за два года.

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