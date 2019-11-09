Купертино, США, , 08:03 — REGNUM Американская компания Apple выпустила обновлённую версию операционной системы iOS 13, в которой исправлена ошибка, приводящая к закрытию фоновых приложений. Об этом сообщает служба техподдержки Apple.

После выхода обновления iOS 13.2 некоторые пользователи отметили неожиданное прекращение работы приложений, запущенных в фоновом режиме. В новой версии операционной системы — iOS 13.2.2 — исправляется эта ошибка, а также решается несколько других проблем.

В частности, исправляется ошибка, из-за которой смартфоны iPhone могли временно потерять связь после звонка, а также некорректное отображение сообщений электронной почты, зашифрованных в формате S/MIME.

Напомним, 13 версия операционной системы iOS была выпущена в сентябре 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к середине октября на iOS 13 было переведено более половины всех активных смартфонов iPhone.

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