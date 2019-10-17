Купертино, США, , 13:06 — REGNUM Apple подтвердила, что уже 55% iPhone основили свою операционную систему до iOS 13. об этом 17 октября сообщил портал 9to5Mac.

Издание отмечает, что это произошло через месяц после выхода новой версии ОС. По мнению экспертов, таких результатов компании удалось достичь в том числе по той причине, что пользователи получили доступ к сервису Apple Arcade и тёмной теме iOS.

Представители Apple также сообщили, что около 13% iPhone сейчас работают под управлением iOS 12, а остальные устройства — под управлением более ранних версий ОС.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что многие владельцы iPhone столкнулись с проблемами после обновления ОС до версии iOS 13.1.2. В частности, некоторые потеряли возможность звонить и принимать звонки из-за проблемы постоянного сброса вызовов.

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