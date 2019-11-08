Берлин, , 13:50 — REGNUM В Китае автокомпания Audi (входит в концерн Volkswagen Group) организует производство более девяти электрокаров. Об этом 8 ноября сообщается на портале CarsWeek.

Сообщается, что локализация производства будет осуществляться в рамках программы Volkswagen по ускорению внедрения экологически чистых автомобилей.

Свои планы по выпуску электромобилей немецкий автопроизводитель планирует осуществить до 2021 года.

Стоит отметить, что представители бренда в рамках China International Import Expo заявили, что первый электрокроссовер Audi e-tron уже импортируется в Китай.

Что касается локализации производства e-tron, то оно начнется в следующем году на СП FAW-Volkswagen в городе Чанчунь. Какие модели полностью электрифицированных машин будут продаваться в Китае, пока не сообщается.

На данный момент компания уже продает в Китае две гибридные модели — это версия удлиненного седана A6 местной сборки и импортированный вседорожник Q7. Кроме них до конца 2019 года Audi намерена выпустить на авторынок Китая еще три гибридные модели со сменными модулями — кроссовер Q5, седан A7 Sportback и A8.

К 2025 году Audi планирует продавать в Поднебесной только электрифицированные модели.

Напомним, дилеры компании Audi в России приступили к продаже ограниченной партии автомобилей Audi RS 5 Sportback. Вся партия из 10 спорткаров имеет особый окрас кузова. Автопроизводители снабдили модель короткими свесами и огромным капотом с рельефной накладкой powerdome. Арки колёс спецверсии увеличены на 15 мм. Кроме того, на них закреплены накладки quattro.

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