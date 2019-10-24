Вашингтон, , 11:04 — REGNUM Компания Audi отзывает в Соединённых Штатах более 174 278 автомобилей Q5. Об этом сообщает Национальная администрация безопасности дорожного транспорта США.

По мнению представителе проверяющей организации, на авто ненадлежащим образом закреплена декоративная отделка колесных арок. Вследствие данного дефекта, накладки могут оторваться от кузова машины. В качестве характерного признака плохого закрепления колёсных арок может служить свист ветра во время движения авто.

Под отзыв попадают большинство машин Q5s, выпущенных с 2018 по 2019 года, и авто SQ5 2018−2020 годов выпуска.

Впервые компания объявила об отзыве машин в июне 2019 года и с тех пор их число выросло на 48 тыс. штук. Однако новый отзыв затрагивает автомобили, имеющие проблемы только с двумя задними подкрылками вместо всех четырех, как было ранее.

Напомним, в октябре в России начались продажи спорт-купе Audi RS 5 Sportback. Всего в нашей стране продаётся 10 единиц спорткаров. Они имеют особую окраску кузова, а внешний вид новинки выделяется короткими свесами и большим капотом с рельефной накладкой powerdome. У авто колесные арки, расширенные на 15 мм, имеют накладки quattro.

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