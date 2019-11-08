Нюрбург, Германия, , 08:54 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai протестировала модель Tucson третьей генерации на трассе Нюрбургринг. Об этом 8 ноября сообщается на сайте SpeedMe.

Hyundai Tucson Speedme

Новый Tucson тестировался в камуфляже, однако сквозь него можно было разглядеть модернизированную радиаторную решетку с тонкими фарами. Крыша модели получила более сильный наклон, а задние двери стали более рельефными.

Гамма двигателей Hyundai Tucson третьего поколения для Европы будет включать в себя агрегаты T-GDI и GDI объёмом 1,6 л, а также гибридную версию. На авторынке США кроссовер будет продаваться мотором Theta3 с объёмом 2,5 л с турбонаддувом и без него.

Двигатель сочетается с 8-скоростным «автоматом». Базовая модификация оснащена только передним приводом, а более дорогие варианты будут иметь привод 4×4.

Выпуск нового авто планируется на 2020 году.

Напомним, за первые три квартала 2019 года в РФ было продано 147 814 новых автомобилей компании Hyundai, что соответствует уровню реализации 2018 года. В октябре же текущего года российские дилеры компании продали 15 827 машин.

Читайте также: Модель Hyundai Tucson подорожала в РФ почти на 49 тыс. рублей — СМИ