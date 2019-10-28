Москва, , 10:42 — REGNUM За два года стоимость южнокорейской модели Hyundai Tucson в России выросла на 49 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, если в октябре 2017 года цена самого дешёвого варианта автомобиля начиналась с 1,45 млн рублей, то в 2019 году стоимость начальной комплектации машины составила от 1,499 млн рублей.

Повышение стоимости модели происходило в несколько этапов. В 2018 году рост цен на авто происходил в январе, марте и апреле, а в 2019 году стоимость Hyundai Tucson увеличивалась в январе и феврале.

Напомним, начальная комплектация Primary включает в себя 150-сильный мотор рабочим объёмом 2 л, сочетающийся с передним приводом.

Ранее стало известно, что Hyundai Wia (входит в Hyundai Motor), которая занимается выпуском автомобильных запчастей, намерена построить в Санкт-Петербурге завод. По планам компании, данное автопредприятие должно производить к 2022 году 240 тыс. двигателей рабочим объемом 1,6 л. В строительство завода южнокорейский бренд инвестирует 210 млрд вон (около 11,4 млрд долларов).

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