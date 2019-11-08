Москва, , 03:51 — REGNUM Правоприменение дронов для мониторинга состояния энергообъектов обсуждают эксперты Минэнерго России, заявил 8 ноября заместитель главы ведомства Евгений Грабчак.

Беспилотник

По его словам, машины могут стать заменой персоналу, который выполняет традиционные обходы. «Сетевые компании хотят дроны запускать над электросетевыми объектами, заменять линейный персонал в обходах дронами», — пояснил представитель министерства в комментарии РИА Новости.

Добавим, в настоящее время некоторые компании применяют беспилотники для мониторинга объектов частном порядке. Так, в Оренбургской области дроны используются в системе экологического контроля нефтепроводов. Кроме того, в России предложили использовать их для проверки авианавигации в российских аэропортах.

Читайте также: В аэропортах РФ могут появиться дроны