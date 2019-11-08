Москва, 8 ноября 2019, 03:51 — REGNUM Правоприменение дронов для мониторинга состояния энергообъектов обсуждают эксперты Минэнерго России, заявил 8 ноября заместитель главы ведомства Евгений Грабчак.

Беспилотник
Беспилотник

По его словам, машины могут стать заменой персоналу, который выполняет традиционные обходы. «Сетевые компании хотят дроны запускать над электросетевыми объектами, заменять линейный персонал в обходах дронами», — пояснил представитель министерства в комментарии РИА Новости.

Добавим, в настоящее время некоторые компании применяют беспилотники для мониторинга объектов частном порядке. Так, в Оренбургской области дроны используются в системе экологического контроля нефтепроводов. Кроме того, в России предложили использовать их для проверки авианавигации в российских аэропортах.

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