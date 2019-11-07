Москва, , 04:11 — REGNUM Технологические дроны для проверки авианавигации в российских аэропортах могут быть внедрены в 2021 году, заявил один из руководителей рабочей группы «Аэронет» Сергей Жуков, 7 ноября сообщает РИА Новости.

Заявление о возможном появлении аппаратов в аэропортах Жуков сделал в кулуарах конференции по реализации НТИ «Национальная технологическая революция 20.35».

По его словам, проект находится на стадии обсуждения. Сейчас полеты дронов в пределах российских аэропортов находятся под запретом.

Напомним, 4 ноября шотландские полицейские преступили к испытанию беспилотных летательных аппаратов для поиска пропавших людей.

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