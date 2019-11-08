Вашингтон, , 03:11 — REGNUM Соединённым Штатам потребуется устранить отставание от России в области технологий создания гиперзвукового оружия, заявил официальный представитель Пентагона, подполковник ВВС США Роберт Карвер в интервью изданию Newsweek.

По его словам, США десятилетиями были лидерами в исследовании сверхзвуковых систем, однако не применяли их для создания оружия.

«Те, кто стремится стать нашими противниками, решили превратить эту технологию в оружие, что создало асимметрию в боевых возможностях, за преодоление которой мы должны взяться», — сказал Карвер.

Напомним, гиперзвуковое оружие в 2018 году представил президент РФ Владимир Путин. Сегодня Россия — единственная страна в мире, заявившая о наличии готовой к применению военной технологии. При этом в США не раз заявляли о готовности создать аналоги к 2025 году.

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