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США планируют развернуть гиперзвуковое оружие не ранее 2025 года

Политика

Заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США: «Мы потеряли наше техническое преимущество в гиперзвуке»

Вашингтон, 5 января 2019, 17:07 — REGNUM  Военный новостной ресурс Military.com сообщает, что ВМС США поставили в список своих первоочередных задач разработку гиперзвукового оружия. По словам начальника штаба ВМС США адмирала Джона Ричардсона, флот намерен разработать и развернуть наступательное гиперзвуковое оружие к 2025 году.

Издание отмечает, что американский флот только ставит задачу по созданию такого оружия, а президент России Владимир Путин недавно рассказал об успешном испытании и развертывании в 2019 году гиперзвуковых систем, которые могут лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука.

Military.com отмечает, что ВВС США также уделяют гиперзвуку приоритетное внимание. В апреле 2018 года они заключили контракт на разработку прототипа гиперзвуковой системы оружия.

Совместно с ВВС США по данному вопросу работает и Агентство перспективных оборонных исследований (DARPA). В частности, речь идет о создании системы, где ракета разгоняет полезную нагрузку до скорости, во много раз превышающей скорость звука, а затем полезная нагрузка отделяется от ракеты и скользит без двигателя к цели.

По мнению издания, все это отражает растущую озабоченность Пентагона тем, что Россия и Китай взяли на себя ведущую роль в технологии, которая потенциально создает угрозу устаревания существующих систем противоракетной обороны.

Military.com приводит слова заместителя председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Пола Сельвы, которые он произнес во время круглого стола с журналистами еще в январе 2018 года: «Мы потеряли наше техническое преимущество в гиперзвуке, но мы еще не проиграли сражение по гиперзвуку».

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Вооруженные силы США
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