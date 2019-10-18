Лондон, , 08:22 — REGNUM Английский аукционный дом Silverstone Auctions выставил на торги, построенный по заказу султана Брунея, лимузин марки Range Rover. Об этом сообщается на сайте организации.

Range Rover LSE Limousine Tarantas.news

Приблизительная цена лимузина составит 180−240 тыс. фунтов стерлингов (около 15−20 млн руб.). Range Rover был куплен султаном для своего младшего брата — принца Джеффри. Над эксклюзивной моделью трудились специалисты фирмы Townley Cross Country Vehicles Ltd. Тогда автомобиль стоил 135 тыс. фунтов стерлингов (около 11 млн рублей).

Кузов автомобиля окрашен в фирменный цвет Rolls-Royce Mason Black, а салон лимузина обтянут красной кожей. Кроме того, в машине есть коврики Wilton и декоративные детали из капа грецкого ореха.

Сообщается, что 19 лет назад на этом Range Rover был доставлен на бой с Лу Саваресов знаменитый боксёр Майк Тайсон. Позднее автомобиль передали коллекционеру из Дании. Он и выставил лимузин на продажу.

Напомним, в Соединённых штатах был выставлен на продажу рестайлинговый пикап Lincoln Continental 1971 года выпуска за 8 тыс. долларов (около 515 тысяч рублей). Сообщается, что рама машины удлинена отдельно от кузова. У модели имеются два дополнительных колеса. Авто оснащено стандартным мотором V8 на 7,5 литров мощностью 370 л. с., который сочетается с 3-скоростным «автоматом».

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