Лондон, 18 октября 2019, 08:22 — REGNUM Английский аукционный дом Silverstone Auctions выставил на торги, построенный по заказу султана Брунея, лимузин марки Range Rover. Об этом сообщается на сайте организации.
Приблизительная цена лимузина составит 180−240 тыс. фунтов стерлингов (около 15−20 млн руб.). Range Rover был куплен султаном для своего младшего брата — принца Джеффри. Над эксклюзивной моделью трудились специалисты фирмы Townley Cross Country Vehicles Ltd. Тогда автомобиль стоил 135 тыс. фунтов стерлингов (около 11 млн рублей).
Кузов автомобиля окрашен в фирменный цвет Rolls-Royce Mason Black, а салон лимузина обтянут красной кожей. Кроме того, в машине есть коврики Wilton и декоративные детали из капа грецкого ореха.
Сообщается, что 19 лет назад на этом Range Rover был доставлен на бой с Лу Саваресов знаменитый боксёр Майк Тайсон. Позднее автомобиль передали коллекционеру из Дании. Он и выставил лимузин на продажу.
Напомним, в Соединённых штатах был выставлен на продажу рестайлинговый пикап Lincoln Continental 1971 года выпуска за 8 тыс. долларов (около 515 тысяч рублей). Сообщается, что рама машины удлинена отдельно от кузова. У модели имеются два дополнительных колеса. Авто оснащено стандартным мотором V8 на 7,5 литров мощностью 370 л. с., который сочетается с 3-скоростным «автоматом».
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