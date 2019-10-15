Токио, , 13:22 — REGNUM Компания Mazda обнародовала видео-тизер о своем первом серийном электрокаре, который она представит в Токио. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Японская компания представит электромобиль 23 октября в рамках Токийского автосалона.

По задумке автопроизводителя, новинка специально создана так, чтобы создать у пассажиров «обволакивающее чувство простора». Создается такое ощущение за счет пустот вокруг центральной консоли — это позволяет создать связь между водительской и пассажирской зонами.

Как это продемонстрировано на тизере, дизайнеры специально подобрали натуральные материалы, чтобы клиенты чувствовали себя комфортнее. Ранее сообщалось, что электрокар Mazda выполнен в стиле ретрокара Cosmo.

Напомним, прототип электрокара носит название Mazda e-TPV. По предварительной информации, серийная модель получит такую же силовую установку, что и прототип. Это будет электромотор мощностью 138 л. с. и аккумулятор на 35,5 кВт-ч.

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