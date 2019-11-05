Москва, , 13:14 — REGNUM В комплектацию промежуточного обновления Lada Vesta войдёт зимний пакет Winter. Об этом 5 ноября сообщает RG.

По информации издания, вместо комплектации Comfort с пакетом Image Lada Vesta получит исполнение Comfort с пакетом Winter. При этом новая модификация будет создана на основе комплектации Comfort+Image, но появятся опции для зимы. Так, новинку оснастят электроподогревом руля, обогревом лобового стекла, подогрев зеркал заднего вида, а также трёхуровневым электрическим подогревом передних кресел.

Весь список оснащения пока не сообщается, однако известно что, разница между пакетом Comfort+Image и Comfort+Winter составит порядка 25 тыс. рублей.

Также стоит отметить, что кожаное рулевое колесо с подогревом будет доступно только для комплектаций Comfort+Winter, Luxe, Luxe+Prestige и Exclusive.

Напомним, ранее стало известно, что тольяттинский автозавод планирует открыть в Египте производство рестайлинговой версии Lada Granta. За последние несколько лет в этой стране было продано более 5 тыс. единиц данного авто. Начало производства модели планируется в самое ближайшее время.

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