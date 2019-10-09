Москва, , 12:09 — REGNUM АвтоВАЗ проинформировал начале выпуска Lada Vesta с новым бесступенчатой автоматической трансмиссией. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Новая версия автомобиля является частью стратегии бренда по расширению модельного ряда и повышает комфорт водителя и пассажиров», — говорится в сообщении.

Отечественный автопроизводитель с лета 2019 года уже начал предлагать своим клиентам Lada XRAY Cross с новой японской трансмиссией Jatco. И вот дело дошло до моделей Vesta.

Стоит отметить, что новый вариатор позволит сделать мотор компактнее и облегчит его на 13%.

«Такая конструкция повышает тяговые характеристики и при этом не боится морозов, пробуксовок и тяжелых нагрузок, а, кроме того, при уверенном ускорении обеспечивает высокий акустический комфорт и топливную экономичность», — отмечают в АвтоВАЗе.

Кроме того, Vesta получит также новый мотор HR-16 на 113 л. с.

Напомним, в начале октября 2019 года стало известно об отзыве 3994 автомобилей марки Lada Granta.

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