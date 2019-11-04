Финикс , США, , 09:30 — REGNUM Американская компания Waymo запустила в тестовом режиме сервис полностью беспилотного такси в Финиксе (штат Аризона, США). Об этом сообщает Reuters.

Waymo является одним из лидеров в сфере технологий автономного вождения. Компания тестирует службу беспилотного такси в Финиксе с 2018 года, однако прежде во время всех поездок на водительском сиденье находился сотрудник, готовый взять управление на себя в нештатной ситуации.

Генеральный директор Waymo Джон Крафчик на конференции в Детройте рассказал, что компания приступила к следующему этапу испытаний. Теперь к некоторым из клиентов в Финиксе, подписавших соответствующее соглашение, приезжают полностью автономные такси Waymo без сотрудника компании.

Крафчик также отметил, что компания работает над другими возможностями применения технологий автономного вождения. В частности, Waymo приступила к тестированию беспилотных систем в сфере грузоперевозок. Также компания заключила соглашения с автопроизводителями Renault SA и Nissan Motor Co о совместной разработке систем автономного вождения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на улицах Санкт-Петербурга будет тестироваться беспилотный автомобиль Starline.

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