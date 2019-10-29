Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM Тестовый выезд беспилотного легкового автомобиля на базе модели Skoda Superb планируется пустить по центральным проспектам и крупным магистралям Петербурга в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил Евгений Белянко, представитель компании НТИ «Автонет», занимающейся развитием автономного транспорта в РФ.

В Петербурге беспилотный автомобиль Starline будет протестирован на дорогах общего пользования центральных районах города — Невский и Литейный проспектах, а также на Васильевском острове, в Купчино, Черной речке. Кроме того, автомобиль самостоятельно проедет по Западному скоростному диаметру (ЗСД) и Кольцевой автомобильной дороге (КАД).

«Автомобиль будет соблюдать правила дорожного движения, на его заднем стекле будет размещена буква «А» в красном треугольнике», рассказал Белянко.

Кроме того, тестировать беспилотный автомобиль в 2020 году планируется в городе Коврове Владимирской области. Эксперимент пройдет на улицах Тургенева, Зои Космодемьянской, Ватутина и Еловой — там будет ездить беспилотник на базе «Газель», разработанный Ковровской государственной технологической академией имени В. А. Дегтярева.

«Гражданская ответственность будет застрахована на сумму не менее 10 млн рублей, а в случае ДТП при проведении эксперимента, произошедшего по вине беспилотника, компания-разработчик будет нести ответственность», — отметила исполнительный директор компании-разработчика НПО «Старлайн» Елизавета Нарбут.

Отметим, тестирование автомобилей будет проходить в рамках постановления правительства, инициированного рабочей группой НТИ «Автонет». По правилам, каждый беспилотный автомобиль будет оборудован системами видеофиксации внутри и снаружи салона, движение транспорта будет координировать инженер, который должен будет сидеть за рулем, но не использовать его.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов заявлял, что сроки начала использования беспилотного транспорта на автодорогах общего пользования будут определены по итогам экспериментального запуска, после марта 2022 года.

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