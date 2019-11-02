Пекин, , 13:41 — REGNUM Три крупнейших оператора сотовой связи Китая начали предоставлять услуги мобильной связи пятого поколения (5G) частным клиентам. Об этом сообщает газета China Daily.

Тарифы на связь 5G от крупнейших операторов Китая — China Mobile, China Unicom, China Telecom — начали действовать 1 ноября. Стоимость пакетов в зависимости от количества предоставляемого трафика составляет от 129 до 599 юаней в месяц ($18,33 — $85,12).

К настоящему времени в Китае введены в эксплуатацию более 86 тысяч базовых станций 5G, а сеть покрытия охватывает 50 городов. Планируется, что до конца 2019 года количество активных базовых станций 5G будет доведено до 130 тысяч.

Отмечается, что Китай стал не первой страной, начавшей предоставление услуг связи 5G частным клиентам. Ранее подобные сервисы были запущены Южной Корее, США и Великобритании. Однако Китай лидирует по масштабам — только в сентябре китайские ретейлеры приобрели почти 500 тысяч смартфонов с поддержкой 5G.

Согласно прогнозу Глобальной ассоциации систем мобильной связи, к 2025 году сеть 5G Китая будет насчитывать 460 млн пользователей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре в China Mobile рассказали о запланированных инвестициях в размере 24 млрд юаней (около $3,39 млрд), которые позволят развернуть сети связи 5G в 300 городах Китая.

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