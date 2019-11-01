Урумчи, Китай, , 03:58 — REGNUM Синьцзянское отделение ведущего китайского оператора сотовой связи China Mobile анонсировало запуск коммерческих сетей 5G в столице региона городе Урумчи, сообщает 31 октября агентство Синьхуа.

В China Mobile Xinjiang сообщили, что компания будет предоставлять множество пакетов услуг 5G своим клиентам, а также ряд дополнительных услуг покупателям терминалов 5G. Компания поострила более 40 тыс. базовых станций 5G в более чем 50 городах по всей стране. Планируется вложить 24 млрд юаней (около $3,39 млрд) в дальнейшее расширение сети связи пятого поколения в 300 городах страны.

Синьцзянское отделение компании намерено и дальше расширять зоны покрытия 5G и популяризировать в коммерческой среде терминалы 5G в течение всего 2020 года.

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