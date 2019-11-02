Вашингтон, , 13:14 — REGNUM В Andorid-версию мессенджера WhatsApp добавлена функция снятия блокировки с помощью отпечатки пальца. Об этом сообщается в блоге компании WhatsApp Inc.

Ранее в этом году функция блокировки при помощи Touch ID и Face ID была запущена для iOS-версии приложения WhatsApp. Сейчас это функция авторизации добавляется и в версию для Android-смартфонов.

Для включения функции нужно активировать опцию «Разблокировать с помощью отпечатка» в настройках приватности аккаунта. Данное обновление будет постепенно развёрнуто во всех регионах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре в WhatsApp объявили о прекращении поддержки мессенджера на операционных системах Android «Gingerbread» и iOS 8.