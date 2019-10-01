Маунтин-Вью, США, , 03:27 — REGNUM О прекращении работы на ряде смартфонов сообщила компания WhatsApp Inc.

Уточняется, что мессенджер не будет поддерживать старые версии операционных систем Android 2.3 Gingerbread и iOS 8 на смартфонах.

Также WhatsApp прекратит работу на базе Windows Phone — с нового года.

Напомним, до сих пор мессенджер WhatsApp работал на платформах Android, iOS, Windows Phone, Nokia Symbian, Nokia S40, KaiOS, а также на Windows и в виде веб-приложения.

Читайте ранее в этом сюжете: В WhatsApp найдены уязвимости, позволяющие изменять сообщения пользователей