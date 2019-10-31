Москва, , 13:35 — REGNUM На заводе в Калуге компания Volvo Group намерена выпускать грузовики на сжиженном природном газе (СПГ). Об этом 31 октября заявил директор калужского автопредприятия Стефан Кехлер на международном форуме «АвтоЭволюция 2019».

По мнению Кехлера, СПГ является идеальным топливом для российских автомобилей. Для того, чтобы организовать в РФ сборку грузовиков, работающих на природном газе, компания заключила Специальный инвестиционный контракт (СПИК). Выпускаемая техника будет снабжаться моторами экологических классов Евро-5 и Евро-6.

«Запуск пpoизвoдcтвa техники на сжиженном газе запланирован на вторую половину 2021 года и увязан с мероприятиями по развитию заправочной инфраструктуры в рамках реализации дорожной карты «Развитие рынка газомоторного топлива», находящейся на утверждении российского правительства», — сообщил Кехлер.

Напомним, компания Volvo планирует к 2040 году стать «климатически нейтральной». На первом этапе к достижению этой цели автопроизводитель намерен к 2025 году уменьшить углеродный след каждой модели на 40%.

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