Пекин, , 11:36 — REGNUM Компания Volvo и китайский автопроизводитель Geely создадут подразделение, которое будет обеспечивать их собственные бренды Lotus, LEVC, Lynk и Proton, а также потенциальных конкурентов двигателями внутреннего сгорания и гибридными двигателями следующего поколения. Об этом сообщает Reuters.

Создание обособленного подразделения позволит Volvo сосредоточиться на электрификации.

В настоящее время шведская компания производит 600 000 двигателей внутреннего сгорания в год. Объединение с Geely позволит увеличить их число до 2 миллионов. По словам генерального директора Volvo Хакана Самуэльссона, это позволяет сэкономить на компонентах и затратах на разработку.

Напомним, как сообщало агентство Reuters, китайская компания Geely не намерена продавать свои акции в Volvo. Geely является владельцем 8,2% доли в AB Volvo — производителе грузовых автомобилей.

Читайте также: В сентябре в РФ было продано 975 новых автомобилей Volvo — СМИ